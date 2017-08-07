كوريا الشمالية تدين العقوبات وترفض التفاوض على "النووي"

دانت #كوريا_الشمالية، الاثنين، الحزمة الأخيرة من العقوبات التي فرضتها #الأمم_المتحدة على خلفية برنامجيها البالستي والنووي، مؤكدة أنها لن تتفاوض على سلاحها الذري في ظل استمرار التهديدات الأميركية لها.

وأشارت بيونغ يانغ في بيان إلى أن العقوبات الأخيرة تعد "انتهاكا عنيفا لسيادتنا،" بحسب بيان بثته وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية.

وأكدت "لن نضع (برنامج) #الردع_النووي الذي نملكه للدفاع عن أنفسنا على طاولة المفاوضات في ظل استمرار التهديدات الأميركية". وأضافت : "لن نأخذ قط أي خطوة للتراجع عن تعزيز قوتنا النووية".

وأقر #مجلس_الأمن الدولي السبت حزمة جديدة من العقوبات ضد بيونغ يانغ على خلفية برنامجيها النووي والبالستي، تتضمن حظرا على تصدير الدولة الشيوعية للفحم و #الحديد وخام الحديد والرصاص وخام الرصاص إضافة إلى #الاسماك و #المأكولات البحرية.

وتم تبني الاجراءات بالإجماع اذ وافقت عليها الصين - أهم دولة حليفة لكوريا الشمالية وطوق نجاتها الاقتصادي - إضافة إلى روسيا.

وتصاعد التوتر منذ أجرت كوريا الشمالية التي تملك السلاح النووي اختبارين ناجحين لصواريخ بالستية عابرة للقارات، مثيرة حالة من الذعر بشأن سرعة تطور قدرتها التسليحية.

وهددت كوريا الشمالية باجبار #الولايات_المتحدة التي وضعت مسودة نص العقوبات الأخيرة، على "دفع ثمن جريمتها آلاف المرات".

وأضافت: "اذا كانت الولايات المتحدة تعتقد أنها ستبقى بمأمن لان أراضيها على بعد محيط منا، فليس هناك أمر تم تقديره بشكل أسوأ من ذلك".

كما توعدت بـ"محاسبة" الدول الأخرى التي "تعاونت مع الولايات المتحدة" لدعم القرار الدولي.