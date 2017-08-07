لبنان.. داعش يطلق 7 صواريخ غراد على جرود القاع

قال مصدر أمني لبناني إن هناك معلومات أولية تفيد بأن تنظيم #داعش أطلق سبعة صواريخ من طراز #غراد داخل #لبنان اليوم الاثنين من معقله على الحدود مع #سوريا دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

وأضاف المصدر أن الصواريخ سقطت حول بلدة #القاع مما دفع #الجيش_اللبناني للرد بقصف مواقع داعش في التلال القريبة.

وسيكون هذا أول استخدام لهذه الأسلحة من مقاتلي داعش هناك منذ عدة سنوات ويأتي فيما يستعد الجيش اللبناني لهجوم متوقع على معقلهم.

وأسس مقاتلون من داعش وجبهة النصرة سابقا جيوبا في منطقة الحدود قرب بلدة #عرسال اللبنانية في بداية الحرب الأهلية التي اندلعت قبل ستة أعوام.

ويتبادل المتطرفون والجيش اللبناني القصف بقذائف الموتر وإطلاق النار بالأسلحة الصغيرة منذ سنوات.