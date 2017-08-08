إسرائيل تعتقل 880 فلسطينياً خلال شهر

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال شهر تموز/يوليو 2017 الماضي 880 فلسطينياً.

وقال النادي في بيان إن من بين المعتقلين 144 طفلاً، و18 امرأة، موضحاً أن 425 من إجمالي المعتقلين من مدينة القدس والبقية من مدن الضفة الغربية.

وحسب النادي فإن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال أصبح حالياً 6400 أسير، منهم 62 أسيرة، بينهن 10 فتيات قاصرات، ونحو 300 طفل، ونحو 450 معتقلاً إدارياً و12 نائباً في المجلس التشريعي.

وشهد الشهر الماضي احتجاجات فلسطينية ضد إغلاق المسجد الأقصى وتركيب كاميرات وبوابات تفتيش على أبوابه. وقد قمعت قوات الاحتلال تلك الاحتجاجات ما أدى إلى مقتل عدة فلسطينيين، واعتقال المئات منهم.