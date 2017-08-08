بروكسل.. لا متفجرات في السيارة التي أوقفت في مولنبيك

أعلن المدعي العام البلجيكي أنه لا صحة للأنباء التي وردت حول اكتشاف متفجرات في سيارة قرب #مولنبيك.

وكان الادعاء الاتحادي البلجيكي قد قال الثلاثاء إن #الشرطة_البلجيكية قد أطلقت النار على سيارة بحي مولينبيك في #بروكسل واستدعت فرقة لمكافحة المتفجرات بعد أن زعم السائق أن لديه متفجرات بالسيارة.

كما أفادت متحدثة باسم الادعاء أن الشرطة طوقت المنطقة ودعت السكان للبقاء في منازلهم بينما بحثت وحدات عسكرية عن المتفجرات.

وقالت إين فان ويميرش لرويترز "الرجل كان يقود السيارة بشكل يثير الريبة ولم يتوقف في إشارة مرور".

وأضافت "عندما اعتقلته الشرطة زعم أن لديه متفجرات لذا تم استدعاء الجيش تحاشيا لأي خطر".

ومولينبيك حي فقير يسكنه عدد كبير من المغاربة واكتسب سمعة سيئة بعد أن نفذت خلية لتنظيم #داعش متمركزة هناك #هجمات_بباريس في نوفمبر تشرين الأول 2015 أسفرت عن مقتل 130 شخصا. وهاجم أشخاص على صلة بالخلية بروكسل نفسها بعد ذلك بـ4 أشهر مما أسفر عن مقتل 32 شخصا.