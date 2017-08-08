تنديد أممي بـ"الاستخدام المفرط للقوة" في فنزويلا

نددت #الأمم_المتحدة الثلاثاء بـ"الاستخدام المفرط للقوة" في #فنزويلا، واتهمت قوات الأمن بتحمل مسؤولية مقتل 46 متظاهراً مناهضاً للحكومة على الأقل.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، زياد رعد الحسين، في بيان، إنه "منذ بدء التظاهرات في نيسان/إبريل، نلاحظ ميلاً واضحاً لاستخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين"، لافتاً "لقد اعتقل آلاف الأشخاص بشكل اعتباطي، وقد يكون عدد كبير منهم تعرض لسوء المعاملة وحتى للتعذيب".

ومع رفض السلطات السماح لمحققي الأمم المتحدة بالدخول إلى البلاد، كلف الحسين فريقاً من خبراء حقوق الإنسان أن يقابلوا عن بعد حوالي 135 ضحية وعائلاتهم، فضلاً عن شهود وصحافيين ومحامين وأطباء وأعضاء في مكتب المدعية العامة.

وجاء في البيان أنه "في 31 تموز/يوليو كان مكتب المدعية العامة يحقق في 124 وفاة في إطار التظاهرات. وبحسب تحليل فريق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن قوات الأمن مسؤولة عن 46 من هذه الوفيات على الأقل، في حين تنسب 27 وفاة أخرى إلى مجموعات مسلحة موالية للحكومة معروفة باسم الجماعات المسلحة، يتنقل عناصرها على دراجات نارية ملوحين بأسلحة نارية".

أما بالنسبة إلى عدد الموقوفين، فقال المفوض إنه في غياب أي أرقام رسمية، "توحي تقديرات جديرة بالثقة بأنه تم توقيف أكثر من 5051 شخصاً بصورة اعتباطية بين الأول من نيسان/إبريل، تاريخ انطلاق التظاهرات الحاشدة، و31 تموز/يوليو"، ولا يزال أكثر من ألف منهم موقوفين، وفق التقارير.

وأشار البيان إلى تقارير عدة ذات صدقية تفيد عن "معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة لهؤلاء المعتقلين من قبل قوات الأمن، ترتقي في بعض الحالات إلى أعمال تعذيب"، مندداً باستخدام الصعق الكهربائي وتعليق المعتقلين بالمعصمين لفترات طويلة، والخنق بالغاز والتهديد بالقتل، سواء حيال المعتقلين أو عائلاتهم.

وأضاف الحسين أن "هذه الانتهاكات تحصل في وقت تنهار دولة القانون بفنزويلا، في أجواء من الهجمات المتواصلة من الحكومة على الجمعية الوطنية والنائبة العامة"، مؤكداً أن "أعلى المسؤولين الحكوميين يرتكبون انتهاكات للحقوق تسجلها أجهزتنا".

وحضت سلطات كراكاس على "التوقف بدون تأخير عن أي استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين، ووضع حد للتوقيفات الاعتباطية وإطلاق سراح جميع الأشخاص الموقوفين اعتباطياً".