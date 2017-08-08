درون إيرانية اقتربت 31 متراً من مقاتلة أميركية بالخليج

قال مسؤول أميركي، الثلاثاء، إن طائرة إيرانية بدون طيار اقتربت مسافة 31 متراً من طائرة حربية تابعة للبحرية الأميركية بينما كانت تستعد للهبوط على حاملة طائرات في الخليج.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن طائرة البحرية الأميركية إف/إيه-18إيه اضطرت لتفادي طائرة قم-1 الإيرانية بدون طيار التي تجاهلت اتصالات لاسلكية متكررة.

ووصف المسؤول ذلك التحرك بأنه "غير آمن وغير احترافي".

ووقوع مثل هذه الحوادث بين الولايات المتحدة وإيران أمر عادي ولكن هذه أول مرة على ما يبدو تقترب فيها طائرة إيرانية بدون طيار بهذا الشكل الخطير من مقاتلة أميركية في الخليج.

وقال المسؤول إن هذه هي المرة الثالثة عشرة التي يحدث فيها واقعة تتسم بعدم الأمان وعدم الاحترافية بين القوات البحرية الأميركية والإيرانية في 2017.