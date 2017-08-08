قتلوا 31 صيادا.. طريقة بشعة جديدة لبوكوحرام لمنع الصيد

لقي 31 صياد سمك نيجيرياً على الأقل مصرعهم، جراء هجومين منفصلين شنهما مسلحو جماعة #بوكو_حرام المبايعة لتنظيم #داعش، على جزر في بحيرة تشاد الأحد الماضي.

وأفاد باباكورا كولو، أحد عناصر مجموعة محلية تقاتل المتطرفين في مدينة مايدوغوري، وكالة فرانس برس أن أفراد "بوكو حرام هاجموا جزيرتي دوغوري ودبار وانزام حيث قتلوا 31 شخصا".

وأضاف أن عناصر بوكو حرام "قتلوا 14 شخصا في دوغوري و17 في دبار وانزام".

وأشار أحد الصيادين إلى أن المهاجمين أبقوا شخصا واحدا على قيد الحياة في جزيرة دوغوري وأمروه بنقل جثث 12 قتيلا إلى مدينة باغا، كتحذير لمن يقدم على صيد السمك في مياه بحيرة #تشاد.

وذكرت الوكالة أن الأنباء عن الهجوم وصلت متأخرة، بسبب صعوبة الاتصال في المنطقة، حيث دمر مسلحو بوكو حرام خلال السنوات الماضية جميع أبراج الاتصالات.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاعتداء وقع بعد أسبوع من رفع العسكريين النيجيريين الحظر عن صيد السمك في #بحيرة_تشاد، وذلك بعد عامين من الانقطاع، بسبب الاشتباه بأن جماعة بوكو حرام استغلت الصيد لتمويل عملياتها الهجومية في البلاد.