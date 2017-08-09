السلطة الفلسطينية تعتقل 4 صحافيين بتهمة "تسريب معلومات"

دانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، الأربعاء، اعتقال أجهزة #الأمن الفلسطينية، 4 صحافيين في الضفة الغربية.

وقالت في بيان لها إنها ترى في هذا الاعتقال "هجمة مبرمجة على حرية العمل الصحافي، ومساً خطيراً بحرية الرأي والتعبير والحريات العامة عموماً".

ودعت النقابة الأجهزة الأمنية إلى "الإفراج الفوري عن الصحافيين المعتقلين".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية نقلاً عن مصدر أمني رفيع "إن الصحافيين الأربعة الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية متهمون بتسريب معلومات حساسة إلى جهات معادية، وإن الموضوع قيد التحقيق".

واعتبرت نقابة الصحافيين في بيانها "هذا التبرير أقبح من الاعتقال ذاته، ويشكل مساساً بكافة الصحافيين ومهنتهم السامية".

ويعمل أربعة من الصحافيين المعتقلين لدى وسائل إعلام تابعة لحركة #حماس.

ودعت النقابة في بيانها "إلى تجنيب الصحافيين ووسائل الإعلام تداعيات الانقسام وتجاذباته والخطوات التصعيدية التي يتخذها طرفا #الانقسام في الضفة وغزة".

ونوهت النقابة في بيانها إلى "استمرار اعتقال الزميل فؤاد جرادة في سجون حماس بغزة منذ أكثر من شهرين، وتقديمه لمحكمة عسكرية رغم كل الجهود التي بذلتها النقابة ومؤسسات #حقوق_الإنسان لتأمين الإفراج عنه والتي لاقت آذاناً صماء".