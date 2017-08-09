الصين: مقتل 13 وإصابة 175 بينهم سياح بزلزال ضرب سيشوان

قالت حكومة إقليم #سيشوان بالصين ووسائل إعلام رسمية، إن 13 شخصاً بينهم ستة سياح لاقوا حتفهم، وأصيب 175 عندما ضرب #زلزال بقوة 7 درجات منطقة جبلية نائية بالإقليم الواقع جنوب غرب #الصين.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال ضرب منطقة كثافتها السكانية منخفضة على بعد 200 كيلومتر إلى شمال غرب مدينة قوانغيوان، مساء الثلاثاء، وعلى عمق عشرة كيلومترات. وتسبب الزلزال أيضاً في إغلاق محمية جيوتشايقو الطبيعية وهي مقصد سياحي.

وقالت إدارة الزلازل الصينية إن زلزالاً آخر بقوة 6.6 درجة ضرب منطقة نائية في إقليم شينجيانغ الذي يبعد أكثر من 2000 كيلومتر في شمال غرب البلاد. ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع #إصابات أو #خسائر_في_الأرواح هناك.

وقالت حكومة سيشوان إن انهياراً أرضياً في أعقاب الزلزال حاصر 100 سائح. وذكرت وكالة "تشاينا نيوز سيرفيس" الرسمية، اليوم الأربعاء، أن من بين القتلى 6 سائحين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) صباح اليوم أن 13 شخصا في المجمل لاقوا حتفهم، فيما تم إجلاء نحو 31500 سائح من منطقة الزلزال.

وقال جهاز مكافحة الحرائق في سيشوان، إن منطقة استقبال في فندق انهارت وحوصر داخلها بعض الناس، لكن السلطات أجلت بسلام 2800 شخص من المبنى.

ولم ترد تأكيدات عن جنسيات السائحين إلا أن عدد السائحين الصينيين أكبر بكثير في هذه المنطقة من #السياح الأجانب.

وقالت إدارة الزلازل في سيشوان إن قوة الزلزال بلغت 7 درجات ومركزه في منطقة ناجوا التي أغلب سكانها من التبت العرقيين والكثير منهم من الرعاة الرحل.