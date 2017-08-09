جيش لبنان يعزز تواجده على الحدود تمهيدا لمعركته مع داعش

يستمر الجيش اللبناني بإرسال تعزيزات عسكرية إلى جبهة #القاع و #رأس_بعلبك، شرق لبنان.

ونشر الجيش، ليلاً، سرايا من الدبابات أخذت مواقعها القتالية إلى جانب سرايا المشاة المتمركزة في المنطقة.

كما أقام مستشفيات ميدانية مجهزة بغرف عمليات، ووزع أطقم الإسعاف عل طول الجبهة.

وفي سياق متصل، وضع #الجيش_اللبناني جرافات ثقيلة مصفحة عند مداخل الأودية، وهذه الجرافات ستشق الطرقات أمام تقدم قوات الجيش والمدرعات.

ووصل الحشد العسكري على طول الجبهة إلى ما يقارب 10 آلاف عسكري من جميع الاختصاصات، من وحدات الجيش العامة والقوات الخاصة والأشغال والهندسة.

من جهتها، تعمل مديرية المخابرات العسكرية في هذه الأيام على جمع المعلومات من الجو والاتصالات ومن الرصد الميداني، وذلك على مدار 24 ساعة. وبرز أمس الثلاثاء اهتمام أمني غربي بالتحركات على الأرض.

يذكر أن كل هذه الاستعدادات جارية في حين أن المعركة لم تبدأ، وليس من المتوقع أن تبدأ قبل 3 أيام على الأقل، وذلك لعدة أسباب.

وأحد هذه الأسباب هي محاولة السلطات اللبنانية إغلاق ملف مجموعة "سرايا أهل الشام". كما تفضل المصادر العسكرية إعطاء فرصة لمسار التفاوض قبل الهجوم العسكري، إلى أن هذا المسار مشروط أولا بمعرفة مصير العسكريين اللبنانيين التسعة المخطوفين لدى #داعش.