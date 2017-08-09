إصابة 3 فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية على قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، غارة على قطاع غزة، حيث استهدفت موقعين أمنيين لحركة #حماس شمال مدينة غزة، الأمر الذي أسفر عن إصابة 3 فلسطينيين، منهم واحد بجراح خطيرة بالرأس.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القصف جاء ردا على سقوط صاروخ أطلق في وقت سابق من قطاع #غزة باتجاه مدينة #عسقلان جنوبي إسرائيل، والقريبة من حدود القطاع دون وقوع إصابات.

وكان شهود عيان قد أفادوا وكالة الأناضول بأن طائرات مروحية إسرائيلية قصفت بصاروخين أراضي زراعية، شمال مدينة غزة، ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية في المباني المحيطة بالمكان.