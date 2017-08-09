ضبط سيارة دهست جنوداً بباريس واعتقال مشتبه به

أكد رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، اعتقال الشرطة للمشتبه به في هجوم على جنود فرنسيين في إحدى ضواحي باريس، الأربعاء.

وقال لنواب خلال جلسة أسئلة في #البرلمان "تم اعتقال المشتبه به الذي كان يقود السيارة الضالعة في الهجوم على الطريق السريع بين باريس وبولوني سور مير".

وكان مصدر قضائي قال إن رجلاً يشتبه أنه صدم بسيارته مجموعة من الجنود الأربعاء في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، أطلق عليه النار واعتقل على طريق سريع في شمال فرنسا.





وتنشر "العربية.نت" صوراً في مسرح الاعتقال لسيارة من طراز (بي.إم.دبليو)، وهو الطراز المستخدم في الهجوم، وبها عدة ثقوب من الرصاص. وكانت سيارات #الإسعاف تحيط بالسيارة.

ونقل مراسلنا عن وسائل إعلام محلية أن الرجل الموقوف لدى الشرطة أصيب بخمس رصاصات وهو من مواليد 1980.

وأصيب شرطي بسبب رصاصة طائشة خلال العملية التي نفذت على طريق إيه 16 السريع قرب ماركيز على مقربة من مرفأي بولون سور مير وكاليه. وذكر المصدر أن المشتبه به لم يكن مسلحاً.

وأعلنت مصادر فرنسية، الأربعاء، العثور على السيارة المستخدمة في دهس الجنود في #باريس والقبض على مشتبه به.

وكانت وسائل إعلام فرنسية أفادت باعتقال شخص بعد إطلاق النار عليه.

ولم يتضح وقتها ما إذا كانت هناك صلة بحادث لوفالوا بيري، حيث دهست سيارة عدداً من الجنود، ما أسفر عن جرح 6 اثنان منهم بحالة حرجة.

ووقع الهجوم قرابة الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش) عندما انطلقت سيارة كانت متوقفة في شارع ضيق فجأة وبسرعة باتجاه الجنود لدى خروجهم من ثكنتهم لبدء دورية.

يذكر أن ضاحية لوفالوا بيري لم تشهد أي حادث أمني خطير من قبل. وأكد عمدة لوفالوا بيري، باتريك بالكاني، في حديث تلفزيوني، أن "الحادث الذي تعرض له الجنود عمل متعمد دون أدنى شك. إنه عمل عدواني بغيض". وأعلنت #الشرطة_الفرنسية من جهتها عن "عمل متعمد على ما يبدو".