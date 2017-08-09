لافروف: عناصر داعش منتشرون في كل أنحاء العالم

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي #لافروف، استعداد بلاده لتنسيق الجهود مع إندونيسيا في مجال محاربة #الإرهاب، وخصوصاً تنظيم #داعش، مؤكداً أن التنظيم المتطرف لا يزال موجوداً رغم التقدم المسجل في سوريا، وفق قوله.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإندونيسي، ريتنو مارسودي، في جاكرتا: "رغم التقدم المسجل في تحقيق الاستقرار بسوريا وفي محاربة الإرهاب، فإن تهديد داعش، لا يزال موجوداً.. عناصر هذا التنظيم الإرهابي، منتشرون في كل أنحاء العالم، بما فيها المناطق القريبة من روسيا الفيدرالية وإندونيسيا.. لقد وافقنا على تنسيق جهودنا ضد هذه الآفة، وسنعزز التعاون في هذا المجال".