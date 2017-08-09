مركبة تدهس جنوداً فرنسيين في ضاحية باريس وسقوط 6 جرحى

صدمت مركبة، اليوم الأربعاء، جنوداً فرنسيين في ضاحية #لوفالوا_بيري في #باريس، حسب ما أعلنته إذاعة فرنسية، مشيرة إلى سقوط مصابين. وتقع ضاحية لوفالوا بيري على الطرف الغربي لباريس.

وأشارت مصادر أمنية إلى وقوع 6 مصابين، بينهم 3 إصابتهم بالغة، لكن حياتهم ليست في خطر.

وتلاحق الشرطة حالياً المركبة التي دهست الجنود بعد أن تم التعرّف عليها، حيث تبيّن أنها من نوع "بي إم دبليو"، إلا أنه لم يعرف عدد الأشخاص الذين كانوا على متن المركبة. كما أعلنت #الشرطة_الفرنسية أن عملية أمنية تجري حاليا في المنطقة.

وأوضحت وسائل إعلام فرنسية أن رجلا قاد مركبته باتجاه مجموعة جنود عند خروجهم من ثكنتهم في الضاحية الفرنسية، ولاذ بالفرار. والعسكريون المستهدفون هم من المشاركين في عملية #سانتينيل لمكافحة الإرهاب.

ووقع الهجوم قرابة الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش) عندما انطلقت سيارة كانت متوقفة في شارع ضيق فجأة وبسرعة باتجاه الجنود لدى خروجهم من ثكنتهم لبدء دورية.

يذكر أن ضاحية لوفالوا بيري لم تشهد أي حادث أمني خطير من قبل. وأكد عمدة لوفالوا بيري، باتريك بالكاني، في حديث تلفزيوني، أن "الحادث الذي تعرض له الجنود عمل متعمد دون أدنى شك. إنه عمل عدواني بغيض". وأعلنت الشرطة من جهتها عن "عمل متعمد على ما يبدو".

واعتبر العمدة أنه تم استهداف لوفالوا بيري لأن فيها مقر الاستخبارات العامة، مشيراً إلى أن الشرطة تحقق في كل التسجيلات التي وثقت الهجوم.

وأعلنت الحكومة الفرنسية، التي اجتمعت بعد الهجوم، أنها اتخذت كل التدابير لاعتقال الأشخاص المتورطين في الهجوم، موضحةً أن النيابة العامة تتكفل بالتحقيق في الهجوم وتوصيفه.

إلا أن مصدرا في القضاء قال لوكالة "رويترز" إن إدارة مكافحة الإرهاب تسلمت زمام التحقيق وتعمل مع جهاز المخابرات الداخلية، وهي خطوة تشير إلى أن السلطات تتعامل مع الحادثة على أنها عمل إرهابي محتمل.