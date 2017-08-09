مناورات جوية يابانية أميركية.. بالقرب من كوريا

أجرت اليابان #مناورات جوية مشتركة مع قاذفات أميركية أسرع من الصوت في الأجواء اليابانية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية، أمس الثلاثاء، وسط تصاعد حدة التوتر في المنطقة في ظل تجارب الصواريخ الباليستية التي تجريها #كوريا_الشمالية.

وقالت قوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية في بيان صحافي، إن المناورات التي جرت حول جزيرة كيوشو بجنوب #اليابان شاركت فيها قاذفتان أميركيتان من طراز "بي 1 بي لانسر" ومقاتلتان يابانيتان طراز "إف. 2".

وكانت #كوريا الشمالية قد أعلنت، الأربعاء، أنها تدرس توجيه ضربة لجزيرة غوام الأميركية الواقعة في المحيط الهادي وذلك بعد ساعات من قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن أي تهديد من بيونغ يانغ سيقابل "بالنار والغضب".

وتضم جزيرة غوام "قاعدة أندرسون الجوية" التي تحتفظ فيها #الولايات_المتحدة بمقاتلاتها من طراز "بي 1 بي".

وأوضحت قوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية أن الطائرات الأميركية القادرة على حمل قنابل نووية، أعقبت المناورات مع اليابان بإجراء تدريبات منفصلة مع القوات الكورية الجنوبية.