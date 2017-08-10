إسرائيل تهدم منازل 3 فلسطينيين بالضفة الغربية

أفاد مسؤول محلي فلسطيني، الخميس، أن #القوات_الإسرائيلية هدمت منزلين في قرية دير أبو مشعل بالضفة الغربية، وأخلت سكان منزل ثالث استعدادا لتفجيره.

وأضاف عماد زهران رئيس مجلس دير أبو مشعل المحلي في اتصال هاتفي: "لغاية الآن هدموا منزلين بالجرافات، ويبدو أنهم يريدون #تفجير المنزل الثالث الذي تم إخلاؤه من ساكنيه".



والمنازل الثلاثة مملوكة لفلسطينيين شاركوا في عمليات إطلاق نار و #طعن في مدينة #القدس خلال شهر #رمضان الماضي.



وبث نشطاء على مواقع #التواصل_الاجتماعي مقاطع فيديو لجرافات إسرائيلية وهي تهدم منزلين في دير أبو مشعل، وثالث في بلدة سلواد شرقي مدينة رام الله.



واعترف #أفيخاي_أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي على "تويتر" بهدم المنازل الفلسطينية الثلاثة.

وتصف مؤسسات حقوقية عمليات #هدم_المنازل بأنها #عقاب_جماعي مخالف للقانون الدولي.