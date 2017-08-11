دعوة السودان للمشاركة بمناورات عسكرية أميركية مصرية

قالت وزارة الدفاع السودانية إنها تلقت دعوة لحضور تدريبات عسكرية مصرية-أميركية تجرى في أكتوبر/تشرين الأول في أول خطوة من نوعها منذ نحو ثلاثة عقود.

وأضافت الوزارة أن الفريق أول ركن عماد الدين مصطفى عدوي رئيس الأركان المشتركة أعلن تلقي الدعوة للمشاركة في مناورات #النجم_الساطع في #مصر وهي الأكبر من نوعها في المنطقة بعد أن التقى هذا الأسبوع بمسؤول في وزارة #الخارجية_الأميركية.

وقال رئيس الأركان المشتركة للجيش السوداني "الزيارة فتحت الباب أمام مزيد من الحوار والالتقاء لمناقشة العديد من القضايا التي يمكن أن تعيد علاقاتنا في مجال التعاون العسكري مع #الولايات_المتحدة إلى مسارها الصحيح".

وكانت #الولايات_المتحدة قد أجلت في يوليو/تموز ولمدة ثلاثة أشهر اتخاذ قرار بشأن إمكانية رفع العقوبات تماما عن #السودان بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان وقضايا أخرى.

ورفع الرئيس الأميركي السابق باراك #أوباما مؤقتا عقوبات فرضت منذ 20 عاماً على السودان لمدة ستة أشهر في يناير/كانون الثاني مما علق حظرا على التجارة وحرر أصولا كانت مجمدة وألغى عقوبات مالية.