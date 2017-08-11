يلدرم: نتخذ الإجراءات اللازمة على الحدود السورية

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم اليوم الجمعة إن بلاده تتخذ الإجراءات اللازمة على الحدود التي يبلغ طولها 150 كيلومترا مع محافظة #إدلب السورية التي سيطر عليها متطرفون على صلة بفرع تنظيم #القاعدة السابق في #سوريا.

وكان يلدرم يتحدث بعد يوم من إعلان وزير الجمارك التركي أن السلطات ستحد من حركة السلع غير الإنسانية عبر معبر #باب_الهوى إلى إدلب لأن الجانب السوري يخضع لسيطرة "تنظيم إرهابي".

وقال الرئيس رجب طيب #أردوغان اليوم الجمعة إن المعبر سيظل مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية لكن لن يسمح بمرور الأسلحة.