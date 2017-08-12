أردوغان: العلاقات مع برلين ستتحسن بعد الانتخابات

ذكر الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، اليوم السبت، أن التوتر مع #أوروبا يرجع إلى السياسات الداخلية الأوروبية، وأن العلاقات مع #برلين ستتحسن بعد #الانتخابات_البرلمانية_الألمانية في سبتمبر/أيلول.

وتوترت العلاقات بين أوروبا وتركيا، العضو في #حلف_شمال_الأطلسي والتي تسعى لعضوية الاتحاد الأوروبي، جراء حملة تطهير نفذتها #أنقرة عقب الانقلاب الفاشل العام الماضي، حيث عبرت بعض الدول الأوروبية عن قلقها من نطاق الحملة.

وقال أردوغان في خطاب في مدينة إسبرطة بغرب #تركيا بثه التلفزيون على الهواء مباشرة "الانتقاد الأوروبي يتعلق بسياساتهم الداخلية".

وأضاف "فرنسا والنمسا فعلت ذلك من قبل، ونرى أن #ألمانيا تتبع الاستراتيجية نفسها. أعتقد أن هذا الوضع سيتحسن بعد الانتخابات"، في إشارة إلى الاقتراع الذي سيجري في 24 سبتمبر/ أيلول وتترشح فيه المستشارة الألمانية أنغيلا #ميركل لفترة رابعة.