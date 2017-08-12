الصين تدعو ترمب لتجنب استفزاز كوريا الشمالية

حث الرئيس الصيني شي #جينبينغ نظيره الأميركي دونالد #ترمب في اتصال هاتفي، السبت، على تجنب "الأقوال والأفعال" التي من شأنها أن "تؤجج" التوتر الذي تشهده شبه الجزيرة الكورية، بحسب التلفزيون الحكومي.

وقالت شبكة التلفزيون العامة "سي سي تي في" إن شي دعا أيضا "الأطراف ذات الصلة إلى الحفاظ على ضبط النفس" و"مواصلة نهج الحوار والمفاوضات والتوصل لتسوية سياسية".

وأكد شي أن #الصين والولايات المتحدة لديهما مصلحة في التخلص من الأسلحة #النووية في شبه الجزيرة الكورية، والحفاظ على السلام والاستقرار فيها".

وتبدي بكين قلقا إزاء الحرب الكلامية المتصاعدة بين واشنطن وبيونغ يانغ، والتي شملت توعدا من ترمب بأن كوريا الشمالية ستواجه "النار والغضب" إذا ما استمرت في تهديد الولايات المتحدة.

ولم يغير ترمب لهجته النارية، الجمعة، محذرا بيونغ يانغ من أنها "ستندم حقا" إذا ما هاجمت الولايات المتحدة بعد تأكيده على تويتر أن الخيار العسكري "جاهز للتنفيذ".