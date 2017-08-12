القدس.. إسرائيل تعتقل فلسطينية نفذت هجوما طعنا

أعلنت #الشرطة_الإسرائيلية أنها اعتقلت فلسطينية أصابت بجروح طفيفة السبت إسرائيلياً طعنته بسكين قرب مدينة القدس القديمة.

ووقع الهجوم قرب #باب_دمشق في #القدس_الشرقية، الجزء الفلسطيني من المدينة المقدسة الذي احتلته إسرائيل وضمته ولم تعترف الأمم المتحدة بعملية الضم هذه.

وأوضحت الشرطة أن المهاجمة فلسطينية في الثلاثين من العمر من سكان القدس، وقد اعتقلت في المدينة.

وتشهد إسرائيل والقدس و #الأراضي_الفلسطينية أعمال عنف متفرقة تسببت في مقتل أكثر من 293 فلسطينيا أو عربيا إسرائيليا و47 إسرائيليا واثنين من الأميركيين واثنين من الأردنيين واريتري وسوداني وبريطانية منذ تشرين الأول/اكتوبر 2015، وفقا لإحصاء إعلامي.