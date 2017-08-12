بيونغ يانغ.. 3.5 مليون متطوع في الجيش لقتال واشنطن

أعلنت #كوريا_الشمالية، السبت، أن قرابة 3.5 مليون مواطن تطوعوا للانضمام إلى صفوف جيشها أو العودة إليه لمقاومة عقوبات جديدة من #الأمم_ المتحدة وقتال #الولايات_المتحدة في ظل التوتر الحالي بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وذكرت صحيفة (رودونج سينمون) الرسمية في كوريا الشمالية أن المتطوعين عرضوا الانضمام إلى #الجيش_الشعبي_الكوري بعدما أصدرت وكالة الأنباء المركزية الكورية بيانا، الاثنين، أدانت فيه #العقوبات الجديدة التي فرضتها الأمم المتحدة ردا على تجارب كوريا الشمالية الصاروخية.

وهددت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي بقصف جزيرة #غوام الأميركية بالمحيط الهادي.

وأشارت الوكالة الكورية الشمالية، الأربعاء، إلى أن #مسيرة حاشدة خرجت في بيونغ يانغ دعما للحكومة. وحشدت كوريا الشمالية أعدادا كبيرة من قبل لإظهار عزمها في أوقات تصاعد التوتر.

وفي أغسطس/آب 2015 تطوع مليون كوري شمالي للانضمام للجيش أو العودة إلى صفوفه عندما انفجر لغم في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين الأمر الذي أثار مزيدا من التوتر.

وطلبت كوريا الشمالية من الدبلوماسيين الأجانب مغادرة بيونغ يانغ في 2013 عندما علقت العمل في منطقة صناعية مشتركة مع كوريا الجنوبية وهددت بتنفيذ ضربات جوية على قواعد أميركية بالمحيط الهادي، وخاصة في غوام وهاواي.