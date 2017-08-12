تركيا.. مقتل جنديين بانفجار أثناء مرور مركبة عسكرية

قتل جنديان السبت في انفجار قنبلة يدوية الصنع زرعها انفصاليون أكراد في جنوب شرق #تركيا، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول الحكومية.

ووقع الانفجار لدى مرور مركبة عسكرية في محافظة #بطمان، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول التي نسبت هذا الاعتداء إلى انفصاليي #حزب_العمال_الكردستاني الذي تصنفه #أنقرة "منظمة الإرهابية".

وكانت تركيا في حداد السبت بعد مقتل الفتى ايرين بلبل (15 عاما) مساء الجمعة بأيدي انفصاليين في حزب العمال الكردستاني في #طرابزون بشمال شرق البلاد، وفق وسائل الاعلام المحلية التي ذكرت ان الفتى كان في طريقه لإبلاغ السلطات بوجود مقاتلين أكراد حين عمد هؤلاء الى قتله.

وعرضت قنوات التلفزة المحلية مباشرة بعد ظهر السبت مراسم تشييعه التي حضرها وزير الداخلية سليمان سويلو.

ويشهد جنوب شرق #تركيا أعمال عنف شبه يومية منذ تجدد الاشتباكات بين العمال الكردستاني وقوات النظام التركي إثر انتهاء هدنة بينهما صيف العام 2015 كان هدفها وضع حد لنزاع أودى بأكثر من 40 ألف شخص منذ 1984.