ترمب يرسل كبار مستشاريه في جولة تشمل السعودية والإمارات

أكد #البيت_الأبيض الأميركي أن مستشاري الرئيس #ترمب للشرق الأوسط جاريد #كوشنر ، ودينا #باول ومنسق عملية السلام جايسون #غرينبلات سيتوجهون إلى #السعودية و #الامارات و #البحرين و #قطر و #مصر و #اسرائيل والأراضي الفلسطينية في الأيام المقبلة في زيارة هي الأولى منذ اندلاع أزمة قطر ومواجهات الأقصى.



وأكد البيت الأبيض أن الزيارة تجيء ضمن جهود إحياء عملية #السلام وخفض التوتر والعنف ، ومن المتوقع أن يتوجه الوفد الى تل أبيب والقدس ورام الله ..

و قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الجولة ستتضمن اجتماعات منفردة مع قادة من دول خليجية ومصر .

