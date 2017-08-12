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ترمب يرسل كبار مستشاريه في جولة تشمل السعودية والإمارات

المصدر: العربية نت
مستشار ترمب جاريد كوشنر
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أكد #البيت_الأبيض الأميركي أن مستشاري الرئيس #ترمب للشرق الأوسط جاريد #كوشنر ، ودينا #باول ومنسق عملية السلام جايسون #غرينبلات سيتوجهون إلى #السعودية و #الامارات و #البحرين و #قطر و #مصر و #اسرائيل والأراضي الفلسطينية في الأيام المقبلة في زيارة هي الأولى منذ اندلاع أزمة قطر ومواجهات الأقصى.

وأكد البيت الأبيض أن الزيارة تجيء ضمن جهود إحياء عملية #السلام وخفض التوتر والعنف ، ومن المتوقع أن يتوجه الوفد الى تل أبيب والقدس ورام الله ..

و قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الجولة ستتضمن اجتماعات منفردة مع قادة من دول خليجية ومصر .

كلمات دالّة

#البيت الأبيض, #ترمب, #كوشنر, #باول, #غرينبلات, #السعودية, #الامارات, #البحرين, #قطر, #مصر, #اسرائيل, #السلام

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