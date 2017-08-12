ماكرون يدعو لتجنب تصعيد التوتر مع كوريا الشمالية

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل #ماكرون، السبت، إلى تحمل "المسؤولية ومنع أي تصعيد في التوتر"، بعد أيام عدة من السجال الجاد بين #واشنطن وبيونغ يانغ.

وأعرب في بيان عن "قلقه إزاء التهديد النووي والصاروخي المتفاقم من #كوريا_الشمالية. يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات منسقة وحازمة وفعالة" من أجل دفع #بيونغ_يانغ إلى "استئناف غير مشروط للحوار".

وقال ماكرون إن #فرنسا "مع الأعضاء الآخرين في #مجلس_الأمن" تطالب كوريا الشمالية بـ"الامتثال فورا لالتزاماتها الدولية، والقيام بتفكيك كامل يمكن التحقق منه ولا عودة عنه لبرامجها النووية والصاروخية".

كما أكد "لحلفاء وشركاء فرنسا في المنطقة تضامنها معهم في الفترة الحالية".