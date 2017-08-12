ميركل: الهجرة غير الشرعية تشكل تحدياً كبيراً لأوروبا

قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا #ميركل، إن الهجرة غير الشرعية القادمة من #ليبيا تمثل تحدياً كبيراً جداً لأوروبا.

وخلال مؤتمر صحافي بالعاصمة #برلين، شددت ميركل على ضرورة تقديم المساعدات إلى ليبيا، وتدريب قوات خفر السواحل الليبي، كما اقترحت المستشارة الألمانية توقيع اتفاقية مع ليبيا من أجل إيواء المهاجرين في ظروف إنسانية أفضل، على غرار الاتفاقية التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع تركيا.

وفي كلمتها، أوضحت ميركل أن أوروبا بذلت جهوداً للقضاء على أسباب خروج المهاجرين من بلدانهم، وطالبت بحماية المهاجرين من شبكات تهريب البشر.