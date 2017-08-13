افتتاح مستشفى الشيخ خليفة بن زايد في سيشل

افتتحت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي نفذته في جمهورية سيشل بتكلفة بلغت 23 مليون درهم ( 6 ملايين و258 دولاراً أميركياً).

ويأتي الافتتاح بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية لجمهورية سيشل، ودعم القطاع الصحي فيها، وبمتابعة من الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وشارك في حفل افتتاح المستشفى محمد حاجي الخوري، المدير العام للمؤسسة، وأحمد سعيد النيادي، القائم بالأعمال في جمهورية سيشل، إضافة إلى جين بول آدم، وزير الصحة في جمهورية سيشل، وجمع من المسؤولين من جمهورية سيشل.

وأنشئ المستشفى على مساحة 2125 متراً مربعاً.

وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة بن زايد، إن الفكرة الأولية لبناء المستشفى بدأت بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتخطيط في جمهورية سيشل وذلك للتعرف على احتياجاتهم الصحية .

وأضاف أن المؤسسة أنجزت كامل الأعمال الإنشائية بما فيها توريد وتركيب المعدات الطبية للمشروع خلال فترة زمنية قياسية، ويقع المشروع في جزيرة ماهي، ويعتبر من أحدث المنشآت الصحية في جمهورية سيشل.