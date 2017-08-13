ضربة أميركية تقتل 4 من قادة داعش بأفغانستان

أعلن مسؤول عسكري أميركي، الأحد، أن عدداً من قيادات تنظيم #داعش في آسيا الوسطى قُتلوا في ضربة جوية أميركية في أفغانستان.

وقال بيان من القيادة الأميركية في #كابول، إن الهجوم الذي وقع يوم الخميس أسفر عن مقتل عبد الرحمن الذي يقول الجيش الأميركي إنه أمير إقليم كونار الأفغاني التابع لتنظيم داعش/ولاية خراسان.

واعتبر الجنرال جون نيكولسون، قائد #القوات_الأميركية في أفغانستان، أن "مقتل عبد الرحمن يوجه ضربة جديدة للقيادة العليا في تنظيم داعش/ولاية خراسان".

وأسفرت الضربة الجوية التي وقعت في إقليم كونار بشرق #أفغانستان عن مقتل ثلاثة آخرين من قيادات التنظيم.