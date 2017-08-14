اعتقال ملياردير إسرائيلي بسبب "فساد في غينيا"

قال مصدر مطلع إن #الشرطة_الإسرائيلية اعتقلت الملياردير بيني شتاينميتز وأربعة مشتبه فيهم آخرين لاستجوابهم في إطار تحقيق في جريمة احتيال.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد وضعت شتاينميتز قيد الإقامة الجبرية في كانون الأول/ديسمبر، وأطلقت سراحه بعد أسبوعين دون أن توجه له اتهامات في تحقيق عن مزاعم تقديم رشوة فيما يتعلق بأنشطة شركة بي.اس.جي ريسورسيز للتعدين التي يملكها في إفريقيا. ونفت الشركة ارتكاب أي مخالفات.

وفي ذلك الوقت قالت الشرطة إن ثمة معلومات أنه وإسرائيليين آخرين يقيمون بالخارج دفعوا عشرات الملايين من الدولارات لمسؤولين حكوميين كبار في غينيا لتسهيل أعمالهم هناك.

وقالت الشرطة في بيان الاثنين، إن خمسة مشتبها فيهم اعتقلوا لاستجوابهم فيما يتعلق بغسل أموال وتزوير وثائق شركات واحتيال وخيانة أمانة وتعطيل سير العدالة والرشوة.

وأوضح مصدر مطلع على تفاصيل التحقيق لرويترز أن أحد المشتبه بهم هو شتاينميتز. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه ضمن من احتجزتهم الشرطة واستجوبتهم.

وقالت الشرطة إن المعتقلين الذين لم ترد أسماؤهم في البيان يشتبه أنهم "عملوا معا وبشكل ممنهج مع المشتبه فيه الأول من أجل إعداد وتقديم عقود واتفاقات مزورة في بلد أجنبي بهدف تنفيذ تحويلات مالية وغسل أموال".