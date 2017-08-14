الجيش اللبناني يتسلم أول دفعة من المدرعات الأميركية

سلمت #واشنطن أول دفعة من المساعدات العسكرية الأميركية للجيش اللبناني، حيث تسلمت بيروت ثماني مدرعات قتالية من طراز برادلي من أصل 32 تبلغ قيمتها نحو 100 مليون دولار أميركي، في إطار برنامج المساعدات الأميركية، فيما سيتم تسليم المدرعات المتبقية خلال الأشهر القادمة.

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، كان قد أشاد إثر لقائه رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، في تموز/يوليو 2017، بجهود #لبنان لحماية حدوده لمنع تنظيم #داعش وغيره من الجماعات الإرهابية من كسب موطئ قدم لها داخل البلد، ووعد باستمرار المساعدة الأميركية، مشيراً إلى أن "مساعدة أميركا يمكن أن تساهم في ضمان أن يكون الجيش اللبناني هو المدافع الوحيد الذي يحتاجه لبنان".