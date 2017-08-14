بدء إجلاء سرايا أهل الشام من عرسال

أفادت وسائل إعلام تابعة لميليشيات حزب الله بأن مقاتلي وأهالي سرايا أهل الشام بدأوا بمغادرة عرسال باتجاة القلمون الشرقي، فيما انتشرت قوات الجيش اللبناني في المناطق التي تم إخلاؤها.

وكانت #سرايا_أهل_الشام قد توصلت إلى اتفاق مع الجانب اللبناني يقضي بانتقال عناصرها من جرود #عرسال بالحافلات إلى #القلمون_الشرقي.

وذكر المتحدث باسم السرايا، عمر الشيخ، أن الاتفاق نص على انتقال عناصر سرايا أهل الشام وعوائلهم ومن يرغب من اللاجئيين السوريين بمخيم وادي حميد في #لبنان إلى منطقة القلمون الشرقي بالأسلحة الفردية وبرفقة الصليب الأحمر، مشيراً إلى من تبقى من اللاجئين في المخيم سينتقلون بسياراتهم إلى مدينة عرسال خوفاً من أن تطالهم أي عملية أمنية، خصوصاً مع اقتراب المعركة ضد تنظيم #داعش في الجرود.

وأكد الشيخ وصول 35 حافلة إلى وادي حميد، مشيراً إلى أن عدد من يرغبون بالمغادرة إلى القلمون الشرقي من المقاتلين والمدنيين بلغ أكثر من 2600 شخص.