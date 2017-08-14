مقتل شرطي تركي طعنا بسكين شخص يُشتبه بانتمائه لداعش

قُتل شرطي تركي، ليل الأحد الاثنين، قرب مركز للشرطة باسطنبول، في هجوم بسكين ارتكبه شخص يشتبه بانتمائه لتنظيم #داعش، حسب ما أفادت وكالة "الأناضول".

وأضافت الوكالة أن هذا الشخص الذي يُشتبه بأنه كان يعد لهجوم انتحاري، قُتل بأيدي قوات الأمن بعيد تنفيذه #عملية_الطعن.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية قولها إن فرق مكافحة #الإرهاب بإسطنبول نفذت الأحد عملية أمنية لتعقب مشتبهين بانتمائهم للتنظيم وألقت القبض على شخص يعتقد أن يخطط لتنفيذ عمل إرهابي.

وأثناء نقله من سيارة الشرطة إلى داخل مبنى مديرية أمن إسطنبول، في "شارع وطن"، هاجم المشتبه به أحد أفراد الشرطة، وطعنه بسكين.

وأشارت المصادر إلى مقتل الشرطي التركي بعد نقله إلى المستشفى، متأثراً بجروحه البليغة، فيما أطلق عناصر من الشرطة النار على المهاجم وقتلته في مكان الحادث.