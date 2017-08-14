هل تتحول ميليشيا حزب الله إلى بديل عن جيش لبنان؟

يوشك أن يتحول #حزب_الله اللبناني من ميليشيا إلى جيش نظامي قد يتجاوز قدرات الجيش الرسمي اللبناني، وفق تقرير نشرته مجلة "ذي إيكونوميست".

وأصبح حزب الله، بعد 37 سنة على إنشائه، بحسب التقرير، ومنذ تورطه في الحرب السورية، بمثابة جيش متمرس، يستخدم في عمليات القتال، دبابات وصواريخ موجهة وطائرات بدون طيار.

وتعود أسباب هذه القدرات العسكرية بالدرجة الأولى إلى #إيران، التي زودت حزب الله بأسلحة مضادة للطائرات. كما تشرف طهران، بحسب معلومات التقرير، على بناء مصانع للصواريخ داخل #لبنان وفي الداخل السوري من جهة الجولان.

كما أبانت العملية الاستعراضية الأخيرة لميليشيا حزب الله ضد عناصر #النصرة على الحدود اللبنانية مع #سوريا عن حجم تغول هذه الميليشيا على حساب الجيش النظامي، وسط وضع سياسي ملائم بمجيء ميشال عون رئيساً للبنان.

كذلك حذر تقرير "ذي إيكونوميست" من تسلّط الميليشيا على الدولة، مستعيداً تصريح أمين عام الحزب، حسن نصرالله، حينما قال إن أي حرب مستقبلية تشنها #إسرائيل ضد سوريا أو لبنان يمكن أن تجذب آلاف المقاتلين من دول مثل إيران و #العراق و #اليمن.