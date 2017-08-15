اعتقال رجل في مؤامرة لتفجير بنك في أوكلاهوما

قال ممثلو ادعاء #أمريكيون إن مكتب التحقيقات الاتحادي اعتقل رجلا من #أوكلاهوما غاضبا من الحكومة بتهمة محاولة تفجير بنك في المدينة بحافلة اعتقد أنها مملوءة بالمتفجرات.



واعتقل جيري فارنيل (23 عاما) يوم السبت بعد تحقيق استمر ثمانية أشهر.



وقال ممثلو الادعاء إنه كان يريد استخدام شحنة ناسفة مشابهة لتلك التي تم تفجيرها خارج مبنى اتحادي في مدينة أوكلاهوما في 1995 مما أسفر عن مقتل 168 شخصا.



وتقول الشكوى الجنائية إن فارنيل أبلغ مخبرا تابعا لمكتب التحقيقات الاتحادي بأنه يسعى للانتقام من الحكومة والمؤسسات المالية.



وقال المدعون في بيان إن الشحنة التي كان يسعى لتفجيرها كانت غير فعالة ولم تمثل أي خطر.



وقال راؤول بوجاندا الضابط بمكتب التحقيقات الاتحادي في مؤتمر صحفي في أوكلاهوما "كان يريد إحداث أكبر أثر ممكن في المكان الذي سيضع فيه هذه القنبلة".



وقال سكوت وليامز المتحدث باسم الادعاء إن فارنيل مثل لفترة وجيزة أمام محكمة اتحادية في أوكلاهوما يوم الاثنين ومن المقرر مثوله مجددا أمام جلسة أخرى اليوم الثلاثاء.



وقال ممثلو الادعاء إن عميلا سريا تظاهر خلال التحقيق بأنه متآمر ووافق على مساعدة فارنيل في صنع ما كان يعتقد أنها شحنة ناسفة تزن حوالي 454 كيلوجراما.



وذكرت الدعوى الجنائية أن مكتب التحقيقات الاتحادي اعتقل فارنيل بعدما أجرى يوم السبت اتصالا بهاتف محمول كان يعتقد أنه سيفجر عربة فان متوقفة خارج مبنى بانك فرست كورب في مدينة أوكلاهوما.



ويمكن أن يواجه فارنيل عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما إذا أدين.



