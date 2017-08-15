الأردن.. إسلاميون في انتخابات بلدية لأول مرة منذ عقد

ينتخب الأردنيون، الثلاثاء، رؤساء وأعضاء مجالس البلديات والمحافظات في #انتخابات تجرى بمشاركة #الإسلاميين للمرة الأولى منذ نحو عقد من الزمن.

وفتحت #صناديق_الاقتراع الساعة السابعة صباحا لاستقبال الناخبين الذين يتجاوز عددهم 4.1 مليون ناخب، وسط إجراءات أمنية مشددة مع انتشار 20 ألف رجل أمن.

وبحسب أرقام الهيئة المستقلة للانتخاب، فإن 6622 مرشحا ومرشحة يتنافسون على 2109 مقاعد للمجالس البلدية والمحلية التابعة لها، وعلى 380 مقعدا لمجالس المحافظات.

ويشارك الإسلاميون في الانتخابات البلدية للمرة الأولى منذ عام 2007، السنة التي انسحبوا فيها احتجاجا على ما اعتبروه "شبهات تزوير".

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في #حزب_جبهة-العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن، مراد العضايلة: "هي المشاركة الأولى منذ عام 2007 الذي انسحبنا فيه من الانتخابات التي كنا أصلا منقطعين عنها منذ عام 2001".

وأضاف العضايلة أن "عدد مرشحينا يضم 48 مرشحا لمجالس اللامركزية، و12 مرشحا لعضوية #أمانة_عمان، وثلاثة مرشحين لرئاسة مجالس بلديات كبرى".

وأكد أن "ثقة المواطنين عالية تجاه مرشحي الحزب، وأملنا بأن لديهم فرصة جيدة".

وكان الإسلاميون شاركوا أيضا بالانتخابات النيابية التي جرت في ايلول/سبتمبر 2016 عبر " #التحالف_الوطني_للإصلاح" وحصلوا على 15 مقعدا من أصل 130.

وقاطع حزب جبهة العمل الإسلامي الانتخابات النيابية عامي 2010 و2013 احتجاجا على نظام "الصوت الواحد" بشكل رئيسي و"شبهات التزوير".