الاتحاد الأوروبي يدعو لحل سلمي للأزمة مع كوريا الشمالية

دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا #موغيريني الاثنين المجتمع الدولي إلى استخدام "وسائل سلمية وليست عسكرية" لإنهاء الأزمة مع كوريا الشمالية، مطالبة الأخيرة بالامتناع عن "أي عمل استفزازي جديد".

وقالت موغيريني في بيان إنه "في مثل هذا الوقت الحرج يدعم الاتحاد الأوروبي العمل الدبلوماسي مع شركائنا بهدف خفض حدة التوتر في الأوضاع ونزع النووي في شبه الجزيرة الكورية بطريقة كاملة ويمكن التحقق منها ولا رجعة عنها وذلك بوسائل سلمية وليست عسكرية".

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي "يؤكد استعداده لدعم المسار المؤدي إلى حوار يتمتع بالصدقية والجدية مع كوريا الشمالية والمجتمع الدولي" بغية إنهاء "أزمة تعرض للخطر (...) أمن آسيا والعالم".

وناشدت موغيريني كوريا الشمالية "الامتناع عن أي عمل استفزازي آخر لا يمكن إلا أن يزيد التوترات الإقليمية والعالمية".

وتزايد التوتر في شبه الجزيرة الكورية الأسبوع الماضي عقب تحذير شديد اللهجة أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترمب متوعدا بيونغ يانغ ب"النار والغضب"، في تهديد سارع النظام الكوري الشمالي إلى الرد عليه بالإعلان عن عزمه إطلاق أربعة صواريخ قرب جزيرة غوام الأميركية في المحيط الهادئ.