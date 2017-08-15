قوات الاحتلال تعتقل الشيخ رائد صلاح

اعتقلت #شرطة_الاحتلال_الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية داخل أراضي 48، بتهمة "التحريض على العنف".

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" العبري، أن قوات من الشرطة والوحدات الخاصة اقتحمت منزل صلاح في حي المحاجنة بمدينة #أم_الفحم، واعتقلته.

وقال متحدث باسم شرطة الاحتلال في بيان "إن عملية الاعتقال تمت للتحقيق معه من قبل ضباط وحدة "لاهف "433 والشاباك وكذلك مكتب المدعي العام، بتهمة التحريض على "العنف"، ودعم نشاطات #الحركة_الإسلامية التي تم الإعلان عن حظرها منذ أشهر طويلة"، حسب تعبير المتحدث.