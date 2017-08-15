زعيم كوريا الشمالية يتسلم خطة جيشه لاستهداف غوام

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن زعيم #كوريا_الشمالية #كيم_يونغ_أون تسلم تقريرا# من جيش بلاده بشأن خططه لإطلاق صواريخ صوب المنطقة القريبة من جزيرة #غوام، وقال إنه سيراقب أفعال #الولايات_المتحدة لفترة أطول قبل أن يتخذ قراراً.

ونقل تقرير للوكالة الرسمية في كوريا الشمالية عن كيم قوله: "ينبغي للولايات المتحدة، التي كانت أول من جلب العديد من العتاد النووي الاستراتيجي بالقرب منا، أولاً أن تتخذ القرار الصائب وتظهر من خلال الأفعال إن كانت ترغب في تهدئة التوتر في شبه الجزيرة الكورية ومنع وقوع اشتباك عسكري خطير".

وقالت وكالة الانباء المركزية الكورية إن كيم "درس الخطة لفترة طويلة" و"ناقشها" مع كبار القادة العسكريين، وذلك خلال تفقّده الاثنين مركز قيادة القوة الاستراتيجية المسؤولة عن الوحدات الصاروخية.

وذكر التقرير أن زعيم البلاد أمر الجيش بأن يكون مستعداً دوماً لإطلاق النار إذا ما اتخذ قراراً بالتحرك.