حادث غامض.. موظف ببورصة لندن يهوي من الدور السابع

لقي موظف ببورصة لندن للأوراق المالية مصرعه، الثلاثاء، عندما سقط من شرفة بالطابق السابع في مبنى #البورصة بحي المال بلندن.

وقالت #شرطة مدينة #لندن: "تم استدعاؤنا إلى بورصة لندن للأوراق المالية (استجابة) لبلاغ عن رجل سقط من طابق مرتفع في المبنى إلى الأرض".



وأضافت "تم إعلان وفاة الرجل"، مشيرة إلى أنها تتعامل مع الواقعة على أساس أنها لا تثير الريبة.



وقالت صحيفة "ذا صن" إن الرجل سقط من الطابق السابع، واستقرت جثته في #الردهة الأمامية لمبنى البورصة.

وتعتبر بورصة لندن واحدة من أقدم البورصات في العالم ويرجع تاريخها إلى عام 1698.



وأكد متحدث باسم بورصة لندن "وقوع حادث هذا الصباح حيث سقط زميل ببورصة لندن من شرفة دور مرتفع ولقي حتفه".