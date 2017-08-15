مقتل 7 في هجوم على بعثة الأمم المتحدة في مالي

أعلنت #الأمم_المتحدة مقتل 7 أشخاص، بينهم 5 من حراس بعثتها لحفظ السلام في #مالي (مينوسما)، وإصابة 6 من #القبعات_الزرق، في هجوم استهدف المقر العام للبعثة في مدينة #تمبكتو التاريخية (شمال غرب) وقُتل خلاله المهاجمون الستة.

وكان مصدر أممي أعلن في بادئ الأمر أن الهجوم أوقع 6 قتلى وجريحين.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك إن "مسلحين مجهولين" هاجموا عصر الاثنين المقر العام لمينوسما في تمبكتو مما أسفر بحسب "معلومات أولية" عن مقتل 5 من حراس البعثة، جميعهم من التابعية المالية، إضافة إلى عنصر في الدرك المالي ومتعاقد مدني مع مينوسما.

وأضاف المتحدث أن الهجوم أوقع أيضاً 7 جرحى هم حارس مالي و6 من القبعات الزرق بينهم اثنان جروحهما خطرة.

وأكد المتحدث أن "6 مهاجمين قتلوا خلال تصدي مينوسما للهجوم".

وأوضح أنه عقب الهجوم نشرت مينوسما قوة للتدخل السريع بهدف "تأمين المقر العام للبعثة وأرسلت طوافات هجومية لتعقب أي مهاجمين محتملين".

ودان رئيس البعثة محمد صالح صالح النظيف هذا "العمل الحقير والجبان". وبحسب مسؤول في الإدارة المحلية في تمبكتو فإن #المهاجمين كانوا #مسلحين بقنابل يدوية ورشاشات كلاشنيكوف.