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واشنطن تسلم الجيش اللبناني 8 مدرعات "برادلي"

المصدر: دبي - قناة العربية
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بحضور ممثل قائد الجيش اللبناني والسفيرة الأميركية في #بيروت، تسلم #الجيش_اللبناني 8 مدرعات برادلي في دفعة أولى من #مساعدات_عسكرية أميركية للبنان بقيمة 100 مليون دولار.

المدرعات الثماني جزء من 32 مدرعة يفترض أن يستلمهم الجيش اللبناني من #واشنطن خلال الأشهر المقبلة، في استثمار أميركي بأكثر من 100 مليون دولار لتزويد الجيش اللبناني بقدرات جديدة.

واشنطن كانت قدمت لبيروت على العام الماضي تجهيزات دفاعية عديدة منها مدافع وعربات عسكرية وذخائر وصواريخ وغيرها.

مساعدات تقول واشنطن إنها تأكيد على التزامها تجاه #لبنان وأمنه.

كلمات دالّة

#بيروت, #الجيش اللبناني, #مساعدات عسكرية, #واشنطن, #لبنان

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