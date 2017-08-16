برلين تدرس طلب أنقرة تسليم مشتبه به في محاولة الانقلاب

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، الأربعاء، أن #ألمانيا تدرس طلب تركيا تسليم محاضر في علوم الدين يشتبه في أنه ضالع في #محاولة_انقلاب العام الماضي.



وقال مارتن شايفر، المتحدث باسم الخارجية في مؤتمر صحافي دوري للحكومة، إن #برلين تلقت مذكرة دبلوماسية من أنقرة، السبت.



وأضاف أنه بموجب القانون الألماني سينظر قاض في الدفوع المقدمة من الحكومة التركية قبل أن تتخذ الحكومة الألمانية قرارها.



وكانت تركيا أرسلت مذكرة دبلوماسية تطلب فيها تسليم #عادل_أوكسوز الذي تقول إنه كان "إماما" لأفراد القوات الجوية التركية الذين قصفوا مقر #البرلمان في إطار محاولة للإطاحة بالحكومة.