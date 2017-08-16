اندلاع حريق ضخم قرب مطار ساوثند في لندن

أفادت أنباء أولية عن اندلاع حريق ضخم الأربعاء، في مخزن قرب مطار ساوثند في لندن. وقد هرعت سيارات الإطفاء إلى المكان في حين لم يفد عن تعطل حركة الملاحة.

وقد شوهدت أعمدة دخان سوداء كثيفة تتصاعد في الأجواء.

ولم يعرف سبب اندلاع النيران في حين أفادت أنباء عن سماع دوي انفجار في ذات المكان.

وشكرت سلطات المطار فرق الإطفاء على سرعة الاستجابة للوضع الطارئ، ما سمح بالسيطرة على الحريق وإخماده.

وقال متحدث باسم المطار إن الحادث وقع في حظيرة في الطرف الشمالي لحرم المطار، مؤكدا أن المطار لا يزال يعمل بشكل اعتيادي.

