الجيش اللبناني يقتل 5 عناصر من داعش على حدود سوريا

سقط 4 جرحى للجيش اللبناني و5 قتلى لداعش، في المواجهات الميدانية في المعركة التي أطلقها الجيش اللبناني على داعش، وشهدت الحدود اللبنانية السورية فجر الأربعاء تطورات ميدانية، حيث أفادت مصادر الحدث بأن #الجيش_اللبناني بدأ بالتقدم براً من محور جرود #عرسال باتجاه جرود #رأس_بعلبك، وذلك بعد قصف عنيف بالمدفعية، ما مهد للتقدم صوب ثلاث تلال كانت تحت سيطرة #داعش، واستعادتها.

وكانت مصادر عسكرية قد أفادت بأن الجيش اللبناني أرسل تعزيزات إضافية الى المنطقة، وكثف من قصفه المدفعي والصاروخي ، بعد جولة تفقدية أجراها قائد الجيش جوزيف عون للوحدات العسكرية في جرود رأس #بعلبك شمال شرق #لبنان