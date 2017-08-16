بريطانيا.. اعتقال شقيق خاطف عارضة أزياء في إيطاليا

قالت #الشرطة_البريطانية اليوم الأربعاء إنها اعتقلت شقيق رجل يشتبه في أنه خطف عارضة أزياء بريطانية في #ميلانو وهدد بطرحها في مزاد على الإنترنت ما لم يحصل على فدية.

وقالت العارضة كلويه أيلينج للشرطة الإيطالية إنها احتجزت لمدة ستة أيام بعد أن استدرجت إلى جلسة تصوير في إيطاليا الشهر الماضي حيث اختطفت.

وقالت الشرطة الإيطالية إنها اعتقلت لوكاس باول هيربا الذي يعتقد أنه الخاطف وهو بريطاني مقيم في #إيطاليا ولد في #بولندا وإنه اعترف بالتورط في الواقعة.

وقالت الوكالة البريطانية الوطنية لمكافحة الجريمة اليوم الأربعاء إن ضباطا اعتقلوا شقيقه مايكل كونراد هيربا (36 عاما) في منطقة تفيدال في برمنجهام بوسط انجلترا بناء على أمر اعتقال أوروبي أصدرته السلطات الإيطالية.

ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة #وستمنستر يوم 17 أغسطس/آب.

وقالت أيلينج للشرطة إنها عندما وصلت إلى ستوديو التصوير لحضور جلسة التصوير في ميلانو خدرت وكممت ووضعت في صندوق سيارة ونقلت إلى قرية قرب تورين في شمال غرب إيطاليا.

وقال محاميها إن المؤامرة كانت بيع العارضة لاستغلالها جنسيا في مزاد على الإنترنت ما لم تدفع للخاطفين فدية قيمتها 300 ألف دولار.

وقال لوكاس هيربا للشرطة إنه أطلق سراحها وسلمها للقنصلية البريطانية بعد أن علمت المجموعة أنها أم لطفل صغير وفقا لوثائق تضم شهادته.

وأجرت أيلينج عددا من اللقاءات التلفزيونية والصحفية منذ عودتها لبريطانيا روت فيها تفاصيل خطفها وردت على منتقدين شككوا في الواقعة.