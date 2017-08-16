رئيس وزراء باكستان السابق يطلب إعادة النظر في إقالته

رد رئيس وزراء باكستان السابق، #نواز_شريف، على قرار المحكمة العليا بإقالته بتهمة #الفساد، مطالبا بمراجعة قضيته.

وأقالت المحكمة العليا شريف أواخر تموز/يوليو الماضي عقب تحقيقات في اتهامات بالفساد ضده وضد أسرته، ليكون بذلك رئيس الوزراء الخامس عشر الذي لا يكمل ولايته منذ استقلال #باكستان قبل 70 عاما.

وتعود الاتهامات بحق رئيس الوزراء السابق إلى تسريبات وثائق بنما التي كشفت العام الماضي عن البذخ في نمط حياة عائلته، والعقارات الفخمة التي يمتلكونها في لندن.

وفي #الالتماس المطول الذي قدمه لمراجعة قضيته، فند فريق شريف القضائي 19 نقطة تطعن في حكم #المحكمة، وقالوا إن الحكم تشوبه "أخطاء خرجت إلى السطح".

وبحسب الالتماس الذي تم تقديمه مساء الثلاثاء "يطلب الملتمس مراجعة القرار النهائي للمحكمة".

وطلبت المحكمة العليا أيضا من #مكتب_المحاسبة_الوطني، الهيئة الحكومية لمكافحة الفساد، فتح تحقيق جنائي بحق شريف ونجليه حسين وحسن وابنته مريم.

والأسبوع الماضي، تقدم شريف موكبا لمؤيديه الرافضين لحكم المحكمة، توجهوا من العاصمة #إسلام_آباد إلى مسقط رأسه بلدة #لاهور في مسيرة استمرت أياما ونزل فيها الآلاف من أنصاره في استعراض قوة.

وخلال المسيرة هاجم شريف باستمرار قرار المحكمة قائلا إنه "إهانة" للباكستانيين.