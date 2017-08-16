ميركل تخاطب الشباب عبر يوتيوب في حملتها الانتخابية

خاطبت المستشارة الألمانية أنجيلا #ميركل الأربعاء الشباب في إطار حملتها للانتخابات التشريعية في 24 أيلول/سبتمبر في حوار مع مستخدمي #يوتيوب تناول مواضيع كاحتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة والرمز التعبيري (ايموتيكون) المفضل لديها.

وأكدت المستشارة المحافظة البالغة 63 عاما والتي تتولى الحكم منذ أكثر من 12 عاما أثناء الحوار مع أربعة من "نجوم" يوتيوب الألمان أنها ستسعى إلى تشكيل حكومة يتوازى فيها تمثيل الرجال والنساء، في حال أعيد انتخابها مستشارة.

وقالت "سأسعى إلى بلوغ نسبة 50% تقريبا" في عدد النساء في حكومتي المقبلة، مشيرة إلى أنها ستشكل على الأرجح حكومة ائتلاف إذا فاز حزبها "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" في الاستحقاق، ما يعني أن عدد الوزيرات فيها لن يكون خاضعا لقرارها وحدها.

وردا على سؤال شابة تقدم نصائح تجميل في تسجيلات فيديو تنشرها على يوتيوب، شرحت ميركل ما تختلف في شأنه مع #الرئيس_الأميركي دونالد #ترمب وكذلك أهمية تعبئة الشباب للانتخابات.

كما اطلعت محاوريها على أن الايموتيكون المفضل لديها هو ابتسامة مرفقة أحيانا بـ"قلب" وأنها ترغب في ارتداء قميص قصير يحمل رسما "لموجة دائرتها الانتخابية" على شاطئ بحر البلطيق.

كما أجابت بـ"كلا" صريحة على سؤال عما إذا كان العالم يتجه إلى حرب عالمية ثالثة، مشددة على أهمية اختيار الكلمات في الخطاب الدبلوماسي.