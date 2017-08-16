اكتشاف مقابر جماعية بقرية أفغانية استعيدت من داعش

أعلنت #السلطات_الأفغانية الثلاثاء، أنها عثرت في #قرية في شمال البلاد استعادتها لتوها من عناصر #حركة_طالبان وتنظيم #داعش على #مقابر_جماعية تحوي جثث أكثر من 40 مدنيا.

وبحسب مسؤولين محليين وسكان في قرية ميرزا أولونغ التي تقطنها غالبية من الشيعة في ولاية ساري-بول المضطربة في شمال #أفغانستان فان "أكثر من 50 مدنيا" قتلوا في الخامس من آب/أغسطس على أيدي الإرهابيين الذين احتلوا القرية بعدما تمكنوا من القضاء على ميليشا مدعومة من الحكومة.

وقال ذبيح الله أماني المتحدث باسم حكومة الولاية "حتى الآن عثرنا على ثلاث مقابر جماعية في القرية تحوي بقايا 42 شخصا بينهم ثلاثة أطفال وبعض الجثث مقطوعة الرأس".

وأضاف أن غالبية الجثث في هذه المقابر الجماعية "تعود لمدنيين حتى وإن كان ممكنا وجود عدد ضئيل من عناصر الأمن بينها. عمليات البحث ستتواصل " الأربعاء.

وأتى اكتشاف هذه المقابر الجماعية بعيد إعلان الناطق باسم الجيش الوطني الأفغاني نصر الله جمشيدي أن قوات الجيش استردت القرية إثر مواجهات حادة أوقعت 50 قتيلا على الأقل في صفوف المتمردين.

وقال جمشيدي إن "قواتنا تسيطر الآن بشكل كامل على القرية وتبحث عن حقول ألغام طالبان والشراك الخداعية".

من جهته، أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الأفغانية دولت وزيري أن الجيش "أخرج طالبان من القرية" بعد ظهر الاثنين. وقال إن المسلحين تكبدوا "خسائر بشرية كبيرة"، مشيرا إلى عدم وقوع قتلى في صفوف القوات الأفغانية.

وارتكب مقاتلو طالبان وتنظيم داعش المفترضين هذه المجزرة المروعة بعد استيلائهم على قرية ميرزا أولونغ في عملية مشتركة نادرة بين الحركة والتنظيم.

ومساء الاثنين، أعلن تنظيم داعش في بيان نشرته وكالة أعماق التابعة له مسؤوليته عن مقتل 54 شيعيا في ولاية ساري-بول.

وروى ناجون وقائع مروعة لما حدث في قريتهم المنكوبة، واصفين كيف كان عناصر طالبان وتنظيم داعش يدخلون المنازل ويقتلون من فيها.

وتمكن المهاجمون كذلك من احتجاز عدد من الرهائن، لكن حركة طالبان لاحقا أفرجت عن أكثر من 235 رهينة بعد وساطة قام بها وجهاء ومسؤولون.

وخلال العامين الماضيين، اشتبك مقاتلو طالبان وتنظيم داعش باستمرار منذ ظهور التنظيم الإرهابي في افغانستان في 2015، لكن هذا لا يمنع الطرفين من التعاون في شن هجمات منسقة على القوات الأفغانية في أماكن عدة، بحسب مصادر أمنية.