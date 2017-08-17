استمع لشاهد يروي ما حدث بهجوم الدهس في برشلونة

قال شاهد عيان إن شاحنة دهست عدداً من المارة في منطقة سياحية وسط برشلونة، عند الساعة الخامسة وكانت المنطقة مكتظة.

وأوضح عبدالرحيم عبدالله، خلال اتصال هاتفي مع "الحدث"، أن الناس فروا من أمام الشاحنة، وتزاحموا في المطعم الذي كانوا يتناولون فيه الغداء، بعد أن كسروا زجاج الواجهة.

وأضاف: في البداية ظننا أن عدد الإصابات قليل، لكن كل مدة كان هناك من يقول أنا أصبت. وأكد الشاهد أن هناك من سمع إطلاق النار فعلاً لكنه لم يسمعه هو بنفسه.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن 13 شخصاً قتلوا في عملية الدهس في #برشلونة الإسبانية.

وقالت #الشرطة_الإسبانية، الخميس، إن سيارة فان (شاحنة) دهست عشرات الأشخاص بمنقطة سياحية، وسط مدينة برشلونة.