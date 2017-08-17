انتحاري يفجر نفسه بنقطة أمنية لحماس قرب حدود مصر

أعلن الناطق باسم وزارة الداخليّة التي تُديرها حركة حماس أنّ شخصاً مجهولاً فجّر نفسه فجر الخميس قرب نقطة أمنيّة على الحدود بين قطاع غزة ومصر في رفح بجنوب قطاع غزة، ما أدّى إلى مقتله ومقتل عنصر أمني وإصابة آخرين.

وقال إياد البزم في بيان "في ساعة مبكرة من فجر اليوم أوقفت قوة أمنية شخصين لدى اقترابهما من الحدود الجنوبية لقطاع غزة فقام أحدهما بتفجير نفسه ما أدى إلى مقتله وإصابة الآخر وإصابة عدد من أفراد القوة الأمنية، أحدهم بجروح خطيرة".

ولاحقاً أفاد مصدر طبي أن أحد عناصر الأمن التابع لحركة حماس قتل متأثراً بجروحه التي أصيب بها فجر الخميس في التفجير الانتحاري.

وقال شهود عيان إنّ الانتحاري من سكّان منطقة "تل السلطان" في رفح وهو من نشطاء جماعة متطرفة تنتمي فكريّاً إلى تنظيم داعش.

وبحسب الشهود فإنّ قوّة أمنيّة كبيرة انتشرت عقب الحادث على طول الحدود بين القطاع ومصر.

وعزّزت حماس الانتشار الأمني على طول الحدود مع مصر منذ شهر، في إطار تفاهمات توصّل إليها وفد من حماس قبل شهر مع السلطات المصريّة.

وهذه المرّة الأولى التي يقع فيها هجوم عنيف يستهدف قوّات الأمن التابعة لحماس في القطاع.

يشار إلى أنّ أجهزة الأمن التابعة لحماس تُلاحق باستمرار نشطاء الجماعات المتطرفة في القطاع، وكانت اعتقلت عشرات منهم في الأشهر الأخيرة.